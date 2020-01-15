Появились подробности конфликта в Санкт-Петербурге, в центре которого оказались 76-летний пенсионер Жора Мирзоян и врач скорой помощи. Ранее сообщалось, что медик применил физическую силу по отношению к мужчине.

Появились подробности конфликта в Санкт-Петербурге, в центре которого оказались 76-летний пенсионер Жора Мирзоян и врач скорой помощи. Ранее сообщалось, что медик якобы применил физическую силу по отношению к мужчине.В настоящее время администрация Невского района проводит проверку появившейся в СМИ информации. Врач неотложки Иван Бондарев, которого обвинили в избиении, рассказал, что пациент сам вел себя неадекватно и ударил его головой в лицо, самостоятельно повредив при этом нос. Медик получил травмы и в настоящее время находится на стационарном лечении. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на начальника сектора информации администрации Невского района Анастасию Шубенко.Причиной конфликта стало желание пенсионера попасть в госпиталь ветеранов войны, но машина скорой помощи повернула не в ту сторону. Медики пытались объяснить пациенту, что маршрутизацию формируют не они, но мужчина вел себя неподобающе. В райадминистрации также отметили, что у Ивана Бондарева отличная репутация, он неоднократно спасал людям жизни.По информации других СМИ, пенсионер ударил врача в лицо, из-за чего медик ударился о противоположный борт машины, получил травмы и на несколько секунд потерял сознание. Что касается побитых переносицы и скуловой кости Мирзояна, он ушибся ими о дугу, являющуюся конструктивным элементом автомобиля, который резко затормозил во время суматохи.В настоящее время чиновники выясняют, кто стал зачинщиком конфликта. Об этом рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Ранее супруга пенсионера сообщила, что его якобы схватил за горло и начал душить врач скорой помощи. Кроме того, медик якобы ударил мужчину в переносицу. Такую агрессию сотрудник неотложки проявил на просьбу пациента отвезти его в другую больницу.