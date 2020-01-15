Щепу можно забрать с собой

После Старого нового года жители города массово начинают выкидывать отслужившее своё новогодние ёлки. В этом году владимирцам предлагают альтернативу: вместо того, чтобы засорять деревьями контейнерные площадки (этот вид мусора перегнивает довольно долго и доставляет много неудобств), сдавать их на переработку.Новогоднюю ель или сосну можно привезти в пункты приёма, где их измельчат и пустят на благоустройство, или оставить в специальном контейнере, который поставят в нескольких точках города. Если щепа измельченного хвойного дерева пригодится в быту, ёлку можно измельчить самому в специальном агрегате.Пункты приёма во Владимире расположены по адресам:- с 14 по 20 января на Балакирева, 51а (рядом со входом в УК ЖРЭП-8);- с 14 по 20 января на Чехова, 5 (рядом со входом в офисное здание);- 16 января с 17:00 до 20:00 на парковке около дома № 21 на Верхней Дуброве можно будет самостоятельно переработать ёлку в специальном измельчителе;- измельчить ёлку под присмотром оператора можно будет и 18 января с 12:00 до 16:00 на улице Строителей,15.Директор компании по переработке мусора Антон Сивков:- Это ещё один шаг к переработке мусора для города. Определённые виды фруктовых деревьев, ольхи мы отдаём обратно в измельчённом виде, люди могут на этой щепе что-то коптить. Хвойные деревья таким спросом не пользуются - раньше мы использовали такую щепу в качестве топлива. А сейчас будем измельчать - ёлки пойдут на отсыпку дорожек и садовых тропинок, к примеру. Кроме того, в таком виде древесина быстрее перегнивает. Акция по переработке новогодних ёлок во Владимире проходит впервые, специальный измельчитель древесины мы закупили летом 2019 года.