Пассажирский автобус вылетел в кювет после столкновения с автокраном на федеральной трассе Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск. Пострадали два человека, сообщает Причиной аварии стал неудачный ..

Пассажирский автобус вылетел в кювет после столкновения с автокраном на федеральной трассе Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск. Пострадали два человека, сообщает Причиной аварии стал неудачный обгон, на который пошел водитель крана.В автобусе находились 25 пассажиров. 15 человек были осмотрены медиками на месте и продолжили движение на другом транспорте, одному потребовалась госпитализация.