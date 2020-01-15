Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции метро «Боровицкая» умышленно осуществил спуск на жесткий путь...

«8 января текущего года 23-летний приезжий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции метро «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена умышленно осуществил спуск на жесткий путь», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Машинист применил экстренное торможение, и электропоезд остановился перед пассажиром.Дежурившие на платформе станции сотрудники полиции помогли подняться мужчине.8 отделом УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве на задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».Судом в отношении нарушителя назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18