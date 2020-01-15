Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции метро «Боровицкая» умышленно осуществил спуск на жесткий путь...
«8 января текущего года 23-летний приезжий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции метро «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена умышленно осуществил спуск на жесткий путь», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
Машинист применил экстренное торможение, и электропоезд остановился перед пассажиром.
Дежурившие на платформе станции сотрудники полиции помогли подняться мужчине.
8 отделом УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве на задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
Судом в отношении нарушителя назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.
УВД на Московском метрополитене
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