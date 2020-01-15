Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили 17 пакетов с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 270 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с оперуполномоченными отдела уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району задержали подозреваемого в покушении на сбыт психотропного вещества.В ходе патрулирования территории на улице Мельникова полицейские задержали 35-летнего молодого человека. В его автомобиле был обнаружен и изъят 41 сверток с веществом неизвестного происхождения, массой около 30 граммов. Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудниками уголовного розыска было обнаружено 17 пакетов с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 270 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин. Как предполагает следствие, оно предназначалось для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18