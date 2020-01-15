Если отставка правительства России была подготовлена, формирование нового кабмина займет немного времени. Такое заявление сделал полномочный представитель президента России в ..

Если отставка правительства России была подготовлена, формирование нового кабмина займет немного времени. Такое заявление сделал полномочный представитель президента России в Думе Гарри Минх."Если все подготовлено, то это (формирование нового правительства) занимает... помните, прошли выборы президента – правительство ушло в отставку, и, по сути, на следующий день все было сформировано", – цитирует Минха РИА Новости. Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил президенту России Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.