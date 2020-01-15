15.01.2020

2020-01-15 18:15:03

Послание 2020. Оценки региональных политиков, общественников, деятелей культуры

От демографии и экологии до повышения уровня жизни и сохранения исторической памяти. Президент Владимир Путин сегодня обратился с Посланием Федеральному Собранию. Оно стало 16-ым по счёту. О ключевых тезисах, важных для каждого региона и каждого россиянина - в обзоре Марии Платанюк.

Россия - это мы. И это, пожалуй, один из ключевых тезисов Послания 2020. Владимир Путин подчёркивает: в обществе чётко обозначился запрос на перемены. Судьба России, её историческая перспектива, по мнению лидера страны зависят от того, "сколько нас будет". А потому начинает Путин с демографии. Задача - не только выбраться из демографической ловушки, но ответить на вызов. Обеспечив естественный рост численности населения страны. Программа материнского капитала будет продлена до 2026 года. Получить его можно будет уже при рождении первого ребёнка. Сумма составит 466 тысяч рублей. А выплаты при рождении второго - увеличены на 150 тысяч рублей. Новая сумма маткапитала в этом случае составит 616 тысяч 617 рублей. Ежегодно он будет индексироваться. По мнению Натальи Юдиной, председателя Общественной Палаты Владимирской области (Наталья Владимировна сама - многодетная мама) - эти меры - стратегические. Семья - основа государства.

Наталья Юдина, председатель Общественной Палаты Владимирской области: «Я, как мама троих детей, безусловно, поддерживаю те меры, которые были сегодня предложены. Это увеличение материнского капитала и продление материнского капитала, поддержка рождения второго, третьего и последующих детей в наших российских семьях. И семей с детьми от трёх до семи лет. Бесплатное питание для детей начальной школы. Эти и другие меры дадут свои эффективные результаты и плоды, в прямом и переносном смысле для многих поколений наших российских граждан, в том числе и для жителей Владимирской области».

Финансово поддержать российские семьи помогут ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет включительно. Их будут получать семьи, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека. С 2021 года выплата составит около 11,5 тысяч рублей на ребёнка. Сейчас — 5,5. Пожелания - и к губернаторам. Глав регионов Президент просит активнее строить новые ясли. До конца следующего года субъектам Российской Федерации помогут создать 255 тысяч новых мест в яслях. Социальные задачи предстоит решать всем российским регионам.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: «Послание Президента всегда одно из главных событий года. В этом году Владимир Владимирович Путин превзошел ожидания и присутствующих в зале людей, и граждан страны. Свои слова он подкрепил прорывными инициативами».

В столичном Манеже вновь был и Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, секретарь регионального отделения "Единой России". Это уже 11 послание, на котором присутствует спикер регионального парламента. Он подчёркивает: Президент сделал упор на теме раздельного сбора мусора. Вопрос - больной для нашей области. К примеру, во Владимире, после старта мусорной реформы убрали все контейнеры для раздельного сбора отходов. А многие люди давно сознательно разделяют мусор для дальнейшей переработки. Экология неотделима от темы медицины. Здравоохранению в Послании посвящён отдельный блок. Президент подчеркнул важность работы по кадровому обеспечению государственных лечебных учреждений. В частности, Владимир Путин поставил задачу решить жилищный вопрос медиков.

Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «В нашем регионе мы вплотную занимаемся этой проблемой. В частности, уже пятый год успешно применяется такой востребованный социальный инструмент, как "медицинская" ипотека. Она предусматривает субсидирование первоначального взноса и погашение за счёт бюджета банковских процентов. Скажу больше - мы уже неоднократно вносили изменения в закон, делая условия льготной ипотеки всё более доступными и привлекательными для потенциальных получателей. Начиная с 2015 года "медицинской" ипотекой воспользовались более 300 специалистов. В настоящее время депутатский корпус изучает возможность внедрения аналогичного инструмента для работников сферы культуры нашей области».

Суть послания в одной фразе: величие России неотделимо от достойной жизни каждого человека, говорит депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин. Именно за достойную оплату своего труда боролись владимирские педагоги. Их инициатива - теперь в Послании Президента. Нужно быть настойчивым, уверен Игорь Игошин. Президент дал возможность региону добиваться тех целей, которые для него важны.

Игорь Игошин, депутат Госдумы: «Президент еще раз подчеркнул, что национальный проект в сфере образования должен выполняться по сути, то есть минимум, мы говорим, что 70 % - это была инициатива владимирских учителей изначально, оплата была должна быть ставкой, чтобы преподаватель не работал на несколько ставок, чтобы выполнять национальный проект. И очень хорошо, что мы сейчас и с министерством образования работаем, в итоге мы смогли добиться понимания проблемы и министерство образования уже на себя берет эту проблему. И очень важно, что эта тема закреплена в Послании Президента. И здесь уже чиновники не смогут отклониться. Если вначале инициатива наших владимирских учителей была воспринята в штыки, то теперь не просто изменилась риторика того же министерства образования, но есть четкое закрепление в Послании Президента».

Особое внимание - исторической памяти. Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, член Президентского Совета по культуре подчёркивает: глава государства говорил о сохранении нации. Но здоровье физическое неразрывно связано с духовным. В эпоху информационной войны, когда "чёрное становится белым" и наоборот, роль музеев, библиотек и архивов приобретает особую значимость. Впереди - священная дата. Юбилей Великой Победы. Важно, чтобы потомки помнили и знали правду о тех страшных событиях. Общая задача - эту правду защитить.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «И то, что в Послании Президента прозвучали слова о том, что Россия создаст уникальнейший, обширный фотодокументальный архив, посвящённый теме Победы советского народа во второй мировой войне, здесь слово должны сказать музейщики. Мы храним уникальное материальное наследие, храним подлинные документы, факты, делаем выставки. Наша задача - чтобы к нам приходили как можно больше людей. И мы должны рассказывать, мы должны вырастить поколение, которое должно понимать, в какой стране живёт, и наследником чего является».

За посланием Президента Федеральному собранию внимательно наблюдали и активисты регионального штаба ОНФ. Они отметили важность прозвучавших предложений, так как большинство из них напрямую касаются благополучия жителей Владимирской области. Активисты нашего региона обсудили, что можно сделать, чтобы помочь в реализации намеченных планов и, со своей стороны, пообещали проконтролировать выполнение поставленных задач.

Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта: «Послание Президента превзошло все ожидания. Прежде всего хотелось бы отметить, что послание направлено на решение проблем внутри нашего государства, потому что накопилось очень много вопросов. Прежде всего связанных с низким уровнем доходов, уровнем благосостояния граждан. И в послании прозвучали действительно прорывные решения, которые по сути начинают действовать с 1 января 2020 года».

Галина Мизелёва, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта: «Настолько разностороннее было обращение, и настолько много интересных дополнительных идей, которые были сегодня произнесены. Действительно есть над чем работать, и Народный фронт безусловно будет включаться в эту работу, причём в речи Президента так и прозвучало: "Я прошу Народный фронт проконтролировать решение этой задачи", в частности это касалось ФАПов, но мы понимаем, что это касалось и многих вопросов о которых Президент сегодня говорил».

За посланием Президента Федеральному собранию внимательно наблюдали и активисты регионального штаба ОНФ. Они отметили важность прозвучавших предложений, так как большинство из них напрямую касаются благополучия жителей Владимирской области. Активисты нашего региона обсудили, что можно сделать, чтобы помочь в реализации намеченных планов и, со своей стороны, пообещали проконтролировать выполнение поставленных задач.

Мария Платанюк, Екатерина Гусева, Дмитрий Горкин

«Вести-Владимир»