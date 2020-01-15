Менее чем через сутки Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. В нем, согласно Конституции, глава государства дает оценку положения дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики. В этот раз, как уже сообщал президент, он намерен уделить особое внимание проблеме повышения доходов россиян.

Менее чем через сутки Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. В нем, согласно Конституции, глава государства дает оценку положения дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики. В этот раз, как уже сообщал президент, он намерен уделить особое внимание проблеме повышения доходов россиян. Местом оглашения послания станет Центральный выставочный зал "Манеж".Огромный зал — полторы тысячи мест для членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, министров и губернаторов. 15 января они будут здесь внимать каждому слову президента, чтобы потом каждый из них, на своем посту, смог воплотить эти слова в дела на благо россиян.Бригадам передвижных телестанций и рабочим-декораторам хватило нескольких дней, чтобы построить сцену, переоборудовать зал и установить технику. Художник по свету еще раз проверяет каждый прибор: баланс, мощность, направление."Все продумано. На экраны будет выводиться какая-то информация. Мы тоже еще будем репетировать. Сложно сказать, какие нюансы появятся сегодня вечером. Это послание должно быть неожиданным для всех", — отмечает заместитель главного продюсера телеканала "Россия 1" Александр Кормилицин.На Послании работать немного проще, признаются звуко- и видеоинженеры и режиссеры, чем на Прямой линии с президентом, где много точек по стране и много гостей в студии, или на Большой пресс-конференции, где надо успеть найти в огромном зале того, кто задает вопросы, навести на него камеру, сфокусироваться. На послании один выступающий — президент отчитывается перед всей страной, ставит новые задачи. И его слушает огромный зал. Но с другой стороны, в зале все известные лица. Их знает каждый. И с них потом будут спрашивать россияне, как исполняются наказы главы государства?"Прописываю ручки управления яркостью экрана", — поясняет, что сейчас делает, оператор пульта видеоэкранов Дмитрий Теселкин.— Для какого оборудования?"Это для больших экранов, которые стоят, соответственно, на сцене, у нас. Вот сейчас с представителями телевидения будем яркость экранов настраивать", — продолжает оператор пульта.От ВГТРК на таких больших событиях работает слаженная команда, проверенная годами. За их плечами масса командировок с президентом по всей стране."За этим пультом будет сидеть режиссер. И у него есть связь с каждой камерой, он как бы командует операторами", — рассказывает начальник отдела мобильной телевизионной техники Алексей Блатиков.В фойе Манежа — фотовыставка, в ней отражены самые яркие моменты 2019 года. Приглашенные гости, в ожидании Послания, могут вспомнить и еще раз осмыслить самые важные события ушедшего года. Например, рекордный урожай, рост волонтерского движения, ввод новой автодороги между двумя столицами.Неизменный интерес к событию у журналистов. И с каждым годом он только возрастает.Кстати, пресс-центр стал заметно просторнее. Если в прошлый раз для работы журналистов отвели только часть помещения, где было, признаться, тесно, то теперь под прессу отдали весь первый этаж Манежа.И именно репортеры первыми с рассветом начнут здесь работать, чтобы рассказать своим зрителям об одном из главных событий года.15 января 2020 года ровно в полдень по московскому времени президент обратится с Посланием к Федеральному Собранию. Телеканалы "Россия" и "Россия 24" будут вести прямую трансляцию. Не пропустите!