Природоохранная прокуратура признала незаконной массовую вырубку деревьев в Усть-Ижоре. Масштабный спил вдоль Невы проводился в ноябре 2019 года. Местные жители организовали тогда стихийный митинг с требованием остановить уничтожение вековых деревьев.

Природоохранная прокуратура признала незаконной массовую вырубку деревьев в Усть-Ижоре. Масштабный спил вдоль Невы проводился в ноябре 2019 года. Местные жители организовали тогда стихийный митинг с требованием остановить уничтожение вековых деревьев.Как напоминают "Вести Санкт-Петербург", тогда рабочие спиливали деревья, чтобы они не мешали укреплять просевший, берег вдоль Шлиссельбургского шоссе. В общей сложности вырублено больше 400 деревьев. Реконструкция участка ведется уже 2 года несмотря на то, что Усть-Ижор находится в охраняемой зоной. Однако согласованный проект почему-то это не учитывал.По решению прокуратуры подрядчик обязан устранить нарушения и как можно скорее. Кроме того, городской комитет по охране памятников составил протокол об административном правонарушении.