Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы граждан самой острой проблемой в стране. Об этом он заявил в ходе своего послания к Федеральному собранию, сообщает Путин отметил, что ..

Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы граждан самой острой проблемой в стране. Об этом он заявил в ходе своего послания к Федеральному собранию, сообщаетПутин отметил, что зачастую российские семьи имеют маленький достаток, даже если оба родителя работают. Однако он обратил внимание, что в 75 субъектах России начались выплаты на третьего ребенка, что является существенной поддержкой жителей. Напомним, что российский лидер выступает с посланием к парламентариям уже 16-й раз.