Выпивший пассажир следовавшего из Новосибирска поезда перебрал со спиртным и в Кирове оказался на перроне - из-за буйного нрава его попросили на выход. Смириться с потерей билета 45-летний мужчина не смог, а всю злость выместил на сотруднике транспортной полиции.

Выпивший пассажир следовавшего из Новосибирска поезда перебрал со спиртным и в Кирове оказался на перроне — из-за буйного нрава его попросили на выход. Смириться с потерей билета 45-летний мужчина не смог, а всю злость выместил на сотруднике транспортной полиции.На кадрах видно, как хулиган замахивается и наносит мощный удар. Страж порядка увернулся, так что кулак только сбил шапку. После этого он перешел от уговоров к силовым методам убеждения — злоумышленника скрутили и доставили в отделение.За нападение на представителя власти дебоширу грозит вплоть до пяти лет в колонии, отметили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР. Меру пресечения ему пока не избрали.