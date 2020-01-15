Родители 5-летней Саши, которая с самого рождения живет в больнице в Москве, настаивают на том, чтобы суд по их делу проходил в открытом режиме. Они считают, что историю их семьи органы опеки исказили, а внимание прессы поможет расставить все точки над i.

Родители 5-летней Саши, которая с самого рождения живет в больнице в Москве, настаивают на том, чтобы суд по их делу проходил в открытом режиме. Они считают, что историю их семьи органы опеки исказили, а внимание прессы поможет расставить все точки над "i".Мать и отца девочки пытаются ограничить в правах за то, что они ни разу не забирали своего ребенка из клиники домой, утверждая, что дочь нуждается в постоянном присмотре врачей. Хотя медики считают, что девочка абсолютно здорова. Сами родители в суд не явились — они прислали адвоката."Нет оснований для ограничения в родительских правах. Опека ходатайствовала о закрытом процессе. Соответственно, мы будем добиваться, чтобы процесс был открытым, так как вся информация в прессе должна быть достоверная, а не та, которая в одном русле искаженно доносится. Поэтому хотим объективности рассмотрения данного дела. Мама к диалогу не готова. К открытому рассмотрению процесса мама готова", — сообщила адвокат Ольга Лукманова.Заседание, на которое должны явиться родители, назначено на 28 января. Все это время Саша будет по-прежнему оставаться в клинике.