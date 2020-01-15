В некоторых СМИ появилась информация о том, что в Ульяновске родители потребовали увольнения учительницы, которая покупала нижнее белье в одном из местных торговых центров. Педагога обвинили в показухе и неаккуратности.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что в Ульяновске родители потребовали увольнения учительницы, которая покупала нижнее белье в одном из местных торговых центров. Педагога обвинили в "показухе" и неаккуратности.Как сообщает "Комсомольская правда", несколько учеников во время прогулки по торговому центру якобы заметили в магазине с нижним бельем учительницу. Женщина выбирала себе бюстгальтер. Мать одного из учеников обвинила педагога в том, что та не может выбирать себе нижнее белье, поскольку ее могут за этим занятием увидеть подростки. "Хорошо, что хоть примерять при них не пошла", — написала родительница в социальных сетях. По ее словам, мальчики в классе теперь только и делают, что обсуждают предпочтения педагога.Стоит отметить, что многие не согласились с мнением мамы школьника, поскольку учитель имеет право на личную жизнь и посещение любых мест.Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления образования администрации города, жалоб на педагога из-за покупки нижнего белья не поступало. В ведомстве призвали представителей СМИ проверять достоверность публикуемых фактов, а также осознавать ответственность за размещение подобных сообщений.