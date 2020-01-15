Воздушно-космические силы провели первые пуски ракет ЗРК С-350 Витязь. Стрельба проводилась на полигоне Ашулук в Астраханской области. Помимо этого, зенитчикам нужно было обнаружить и условно сбить боевые самолеты противника. Их роль играли истребители МиГ-29СМТ.

Воздушно-космические силы провели первые пуски ракет ЗРК С-350 "Витязь". Стрельба проводилась на полигоне Ашулук в Астраханской области. Помимо этого, зенитчикам нужно было обнаружить и условно сбить боевые самолеты противника. Их роль играли истребители МиГ-29СМТ, сообщает агентство ТАСС.Первые С-350 должны поступить в Западный военный округ. В ближайшее время их разместят в Ленинградской области.Напомним, первый С-350 военным передали 23 декабря 2019 года на полигоне Капустин Яр, что тоже в Астраханской области. В Воздушно-космических силах новый комплекс должен заменить С-300. "Витязь" относится к ЗРК среднего радиуса действия: максимальная дистанция перехвата воздушной цели – до 60 километров, а одна пусковая установка несет 12 ракет.