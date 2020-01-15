Для расследования обстоятельств крушения украинского лайнера под Тегераном будет создана специальная судебная структура. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Для расследования обстоятельств крушения украинского лайнера под Тегераном будет создана специальная судебная структура. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани. Он назвал авиакатастрофу непростительной ошибкой и пообещал публично объявить результаты расследования. По его словам, правительство исламской республики исполнит все свои правовые обязательства."Это была непростительная ошибка, за которую несет ответственность не какая-то конкретная персона, — заявил Роухани. — Признание ошибки со стороны вооруженных сил – это хороший первый шаг, и мы должны заверить общественность, что подобное не повторится. Мы должны создать отдельную судебную структуру для рассмотрения дела об обстоятельствах крушения украинского лайнера".Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — граждане нескольких стран, большинство — иранцы. Военные исламской республики заявили, что самолет был сбит по ошибке, напоминает телеканал "Россия 24".