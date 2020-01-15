Правительство России в полном составе подало в отставку. Сразу после этого российская валюта резко потеряла в цене.

Правительство России в полном составе подало в отставку. Сразу после этого российская валюта резко потеряла в цене.За несколько минут на биржах цена рубля по отношению к доллару и евро сильно упала. На 16:45 по московскому времени курс доллара составляет 61,4 рубля, а курс евро – 68,4 рубля. Таким образом российская валюта потеряла свою стоимость в пределах 20 копеек.Как сообщает Московская биржа, индекс снизился на 0,59% до 3111 пунктов, индекс РТС – на 0,88% до 1590 пунктов. Теперь же экономистам только остается гадать, какая судьба ждет в дальнейшем российскую валюту.Напомним, что ранее появилась информация об правительства России в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. "Хотя не все получилось", – приводит РИА Новости слова президента.Об отставке глава правительства объявил после анонсированных президентом изменений в Конституцию. Глава государства предложил дать Госдуме дополнительные полномочия по утверждению состава кабинета министров. В частности, по представлению президента, парламент будет утверждать кандидатуру премьер-министра. Глава государства не сможет отклонить одобренную парламентом кандидатуру.