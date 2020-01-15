Завоевав новые рубежи, российская валюта зафиксировалась в стабильном положении по отношению к доллару и евро. Она держится у отметок в 61 рубль за доллар и 68 рублей за евро. После ..

Завоевав новые рубежи, российская валюта зафиксировалась в стабильном положении по отношению к доллару и евро. Она держится у отметок в 61 рубль за доллар и 68 рублей за евро.После небольшого снижения интересов к российским активам рубль незначительно подешевел. Официальный на 15 января 2020 года составляет 61,41 рубля за доллар и 68,42 рубля за евро.Ранее представители Центробанка России сообщили, что за минувший год российская валюта укрепилась на 8,4% по отношению к западным. При этом эффективный курс рубля в декабре вырос на 1,7%.