Пассажирский авиалайнер Boeing 777, совершавший экстренную посадку в американском Лос-Анджелесе, пролил авиационное топливо на детскую площадку при начальной школе. В результате 17 детям ..

Пассажирский авиалайнер Boeing 777, совершавший экстренную посадку в американском Лос-Анджелесе, пролил авиационное топливо на детскую площадку при начальной школе. В результате 17 детям потребовалась медицинская помощь, передаетВ общей сложности, пострадали 26 человек. Они получили легкие травмы. На место происшествия для помощи людям приехали 70 пожарных и врачей. Известно, что самолет принадлежал компании Delta Air Lines. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту, который находится в 24 километрах от места происшествия, сообщает .Напомним, что современные самолеты используют в качестве топлива авиационный керосин.