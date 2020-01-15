Криминальная драма оказалась любовной. Сегодня суд отправил под арест еще одну фигурантку дела о покушении на жену московского муниципального депутата Михаила Хананашвили. Как выяснили следователи, преступление было совершено не из корысти и не по политическим мотивам, а из ревности. Причем спланировала его директор столичной элитной школы, а исполнение поручила своим ученикам.

Криминальная драма оказалась любовной. Сегодня суд отправил под арест еще одну фигурантку дела о покушении на жену московского муниципального депутата Михаила Хананашвили. Как выяснили следователи, преступление было совершено не из корысти и не по политическим мотивам, а из ревности. Причем спланировала его директор столичной элитной школы, а исполнение поручила своим ученикам.Ее привез конвой. Но из Гагаринского суда она выйдет без наручников. Арестовывать Ирину Погарченко не станут. Мера пресечения в виде домашнего ареста.Погарченко — ключевой участник запутанной истории с нападением на жену муниципального депутата Михаила Хананашвили. Именно она, как сама призналась, следила за жертвой.Всё произошло на пересечении улиц Гримау и Шверника. Светлана возвращалась в девять часов вечера с работы. Шла от метро "Академическая". На этом месте на нее напали. Уже истекая кровью, она успела позвонить мужу и сообщить о случившемся. До своего дома она не дошла каких-то 400 метров.Врачи насчитали 6 ножевых ран. Неделю Светлана провела в реанимации. Сначала решили, что это нападение связано с деятельностью ее мужа. Но когда по камерам установили всех участников нападения, поражены оказались даже бывалые следователи."К совершению преступления причастны трое граждан. В частности, организатор, директор одной из частных школ, женщина, которая привлекла к совершению преступления двух своих бывших учеников. По поводу мотивов нападения — оно было совершено на почве ревности", — сообщил Илья Терещенко, начальник Гагаринского межрайонного следственного отдела СКР по Москве.Версия следствия такова: школьный директор Валентина Маслова попросила бывших учеников — 21 летнего Николая Фролова и 20-летнюю Ирину Погарченко — убить жену Михаила Хананашвили. Учитель и ученики жили вместе в квартире на Сумской."Там собственник Николай, как мне известно, она его куратор. Он ее вроде как прописал", — рассказала соседка.Их свел "Русский Гарвард" и английский язык. Сегодня в школе держат глухую оборону. Не пускают даже своих учеников."Это школа, там проживают и учатся одновременно", — рассказал мальчик.Они были очень дружны — так считают следователи. И, когда Валентина попросила, не смогли отказать. Когда задержали, признались — это уже их второе нападение на Светлану. О том, что дело в ревности, Хананашвили понял только сейчас, с Масловой он дружил много лет."Первое как раз нападение было связано с тем, что я прекратил какие-то взаимоотношения дружеские, начал переводить их в исключительно деловые. Были очень близкие отношения. Она очень помогала по здоровью, помогала с детьми, помогала в личных делах", — рассказал Михаил Хананшвили.Насколько далеко зайдет ее забота, Михаил и представить не мог. Накануне Валентину Маслову Гагаринский суд арестовал на два месяца. На столько же отправился в СИЗО и исполнитель несостоявшегося убийства Николай Фролов.Ирина Погарченко надеется на снисхождение. Остальным фигурантам за покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, грозит длительный тюремный срок.