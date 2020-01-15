В жилом многоквартирном доме в Уфе утром 15 января прогремел взрыв газа. В результате в помещении обрушилась одна из стен и потолок, образовались завалы, сообщает Инцидент произошел в ..

В жилом многоквартирном доме в Уфе утром 15 января прогремел взрыв газа. В результате в помещении обрушилась одна из стен и потолок, образовались завалы, сообщаетИнцидент произошел в здании на улице Пекинской. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Еще 28 человек были эвакуированы. Последствия аварии устраняют 40 человек и 11 единиц техники. Спасатели сообщают, что людей под завалами нет.