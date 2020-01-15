Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что предполагала возможность отставки Правительства России. Сидя на Послании, я сказала соседу: По уму сейчас правительство должно уйти, – ..

Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что предполагала возможность отставки Правительства России. "Сидя на Послании, я сказала соседу: "По уму сейчас правительство должно уйти", – написала она в своем телеграм-канале.Симоньян добавила, что если бы обнародовала свою мысль в Сети, то прослыла бы "королевой инсайда". "Иногда лучше писать, чем говорить", – резюмировала журналистка.