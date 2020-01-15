Авиабаза военно-воздушных сил Тифор, расположенная на востоке провинции Хомс в Сирии, была атакована боевыми БПЛА и ракетами.

Авиабаза военно-воздушных сил Тифор, расположенная на востоке провинции Хомс в Сирии, была атакована боевыми БПЛА и ракетами. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.Ранее сообщалось, что ПВО Сирийской Арабской Республики сработали при атаке с воздуха на авиабазу.Как уточняется, аэродром Тифор был атакован беспилотниками и ракетами, часть из которых была сбита, передает РИА Новости.