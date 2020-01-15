Пиар-директор Федора Смолова Елена Болотова заявила, что не знает о таких планах футболиста жениться на внучке Ельцина Марии Юмашевой. Сам 29-летней футболист, однако не скрывает тесных отношений с несовершеннолетней внучкой Ельцина, публикуя совместные фото с отдыха на экзотическом курорте.

Пиар-директор нападающего "Локо" и сборной России по футболу Федора Смолова Елена Болотова заявила, что не знает о планах футболиста жениться на внучке Ельцина Марии Юмашевой.Сообщения о том, что Смолов, которому в феврале исполнится 30, женится на Юмашевой, когда ей исполнится 18, она назвала лишь предположениями.Сам футболист, однако не скрывает тесных отношений с несовершеннолетней внучкой Ельцина. В частности, в своем "Инстаграме" футболист разместил фото, как он с Марией и друзьями весело проводит время на экзотическом курорте.Болотова, со своей стороны, в комментарии телеканалу "Звезда" отметила, что эта фотография "не имеет связи между предположениями о свадьбе и действительностью".Ранее у спортсмена — "сердцееда" были романы с такими известными российскими красавицами Викторией Лопыревой, "Мисс Россия-2015" Софией Никитчук, моделями Мирандой Шелия и Юлией Левченко.