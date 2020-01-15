Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что власти страны разрабатывают специальную платформу для россиян, сдающих жилье в аренду. Это позволит обязать ..

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что власти страны разрабатывают специальную платформу для россиян, сдающих жилье в аренду. Это позволит обязать граждан платить налоги, благодаря которым бюджет страны может получить 200 миллиардов рублей, сообщаетКроме того, такая мера поможет точнее оценивать объем сдающихся в аренду жилых площадей. В настоящее время он составляет порядка 5,2 миллиона квадратных метров. Как сообщает , Стасишин отметил, что в настоящее время платформа находится в разработке. Регистрация на ней будет обязательной для арендодателей.