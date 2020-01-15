Телеведущий Владимир Соловьев лаконично высказался об отставке правительства. Он поделился своим мнением с поклонниками.

Телеведущий Владимир Соловьев лаконично высказался об отставке правительства. Он поделился своим мнением с поклонниками.Знаменитость нередко высказывается по тому или иному поводу. Владимир известен как скандальная личность в современном медиа-пространстве. Многие, вероятно, ожидали, что после громкого заявления премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку Соловьев напишет большой текст с разбором ситуации. Однако звезда отечественных голубых экранов предпочел быть кратким."Кому там чудился застой?", – цитирует Владимира телеканал "". Вероятно, вопрос был адресован к тем, кто уже давно критикует российскую власть.Новость дополняется.