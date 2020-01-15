В результате досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки мужчины два свертка с неизвестным веществом, общей массой 196 граммов...

Полицейские задержали 26-летнего пассажира такси по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО на улице Грина в рамках профилактического мероприятия по предупреждению нарушений в сфере перевозок был остановлен автомобиль такси марки «Фольксваген Поло». Мужчина, сидевший на пассажирском сиденье, заметно нервничал, вследствие чего сотрудниками полиции было принято решение провести личный досмотр.В результате досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки мужчины два свертка с неизвестным веществом. В результате проведенного исследования изъятое признано наркотическим средством, а именно героином, общей массой 196 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56