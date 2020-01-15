Тренерский штаб футбольной сборной России определился с планом подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

Тренерский штаб футбольной сборной России определился с планом подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.Национальная команда соберется на базе в Новогорске 21 мая, где проведет несколько восстановительных тренировок. 23 мая российские футболисты отправятся в Австрию. Заграничный учебно-тренировочный сбор продлится до 31 мая.2 июня в Варшаве сборная России сыграет контрольный матч с поляками. После него россияне вернутся в Москву, где 6 июня проведут встречу с командой Сербии. Затем сборная до 11 июня продолжит готовиться к чемпионату Европы в Новогорске.Напомним, что первый матч европейского первенства российские футболисты проведут против бельгийцев. Игра состоится 13 июня в Санкт-Петербурге.