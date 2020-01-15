В ближайшие часы на Филиппинах ожидают нового разрушительного извержения вулкана Тааль. Сейсмологи предупреждают, что вслед за уже выброшенным пеплом последуют мощные потоки лавы. Идёт массовая эвакуация. Но покинувшие опасный район туристы, в том числе и россияне, не могут улететь. В аэропорту Манилы хаос.

В ближайшие часы на Филиппинах ожидают нового разрушительного извержения вулкана Тааль. Сейсмологи предупреждают, что вслед за уже выброшенным пеплом последуют мощные потоки лавы. Идёт массовая эвакуация. Но покинувшие опасный район туристы, в том числе и россияне, не могут улететь. В аэропорту Манилы хаос.Разрываемый молниями черный шлейф вулканического пепла — то, что называется "грязной грозой", когда трение извергаемой пыли и газов порождает мощные электрические разряды — словно кадры из фильма-катастрофы. Проснувшийся после 42 лет спячки вулкан Тааль в одночасье превратил филиппинскую провинцию Батангас в зону бедствия.Третьи сутки идет спешная эвакуация из ближайших к вулкану населенных пунктов. В опасной зоне — почти полмиллиона человек. Из некоторых районов выбраться практически невозможно. Перебои с электричеством, водой. До филиппинской столицы Манилы всего восемьдесят километров — тонны вулканического пепла накрыли и ее."Движение было затруднено. Мы передвигались на машине до дома и было буквально в пяти метрах не видно ничего", — говорит Яна Соколова, жительница Манилы.Тысячи туристов — как раз сейчас на Филиппинах высокий сезон — застряли в столичном аэропорту.У нас были билеты на Коту-Кинабалу в Малайзии из Манилы. Я приехала в аэропорт и узнала, что все рейсы отменены", — жалуется Людмила Суздалева, туристка.Сейчас авиасообщение с Манилой восстановлено, но сотни задержанных в целях безопасности рейсов выпустить из воздушной гавани удается не сразу. У стоек регистрации — коллапс. В самой столице закрыты школы, и некоторые предприятия. Время от времени ощущаются подземные толчки."В этой зоне трясет, дороги трескаются и пепел все засыпал такой серой массой. Когда проходит дождь, он превращается буквально в цемент", — сообщил Егор Старков, турист.А ведь еще недавно Егор и сам стоял у самого кратера Тааля и единственное, что выдавало в этом спокойном зеленом озере действующий вулкан — исходящий от красного песка пар. Теперь от идиллической картинки — ни следа. Но ради эффектных кадров многие туристы пытаются подобраться как можно ближе к вулкану.А эта пара молодоженов даже хвастается кадрами свадьбы на фоне километрового столпа пепла.Всего за сутки в районе проснувшегося Тааля зафиксировано около сотни подземных толчков. Они могут спровоцировать еще и цунами. А значит возможны новые масштабные разрушения.