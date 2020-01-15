Россиянин попал в больницу с тяжелейшими ожогами от коктейля Молотова. Пострадавшего госпитализировали с Новослободской улицы в Москве. По словам мужчины, он загорелся после броска ..

Россиянин попал в больницу с тяжелейшими ожогами от "коктейля Молотова". Пострадавшего госпитализировали с Новослободской улицы в Москве.По словам мужчины, он загорелся после броска бутылки с горючей жидкостью. "Сосуд взорвался, и он получил ожог пламенем. У него обожжено 40% поверхности тела", – цитирует медиков сайт "Подмосковье сегодня". Инцидент проверяет полиция.