Аргентинский нападающий итальянского Удинезе Игнасио Пуссетто продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 24-летний форвард подписал контракт с Уотфордом, рассчитанный на 4,5 года – до конца сезона-2023/24.

Аргентинский нападающий итальянского "Удинезе" Игнасио Пуссетто продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 24-летний форвард подписал контракт с "Уотфордом", рассчитанный на 4,5 года – до конца сезона-2023/24.Подробности сделки не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "маленькие зебры" выручили на продаже футболиста не менее восьми миллионов евро.#WelcomeIgnacio pic.twitter.com/fzhS9fcOzL— Watford Football Club (@WatfordFC) 14 января 2020 г.Пуссетто – воспитанник академии команды "Атлетико Рафаэла", также играл за "Уракан", откуда летом 2018 года за восемь миллионов евро перешел в "Удинезе", в составе которого в текущем сезоне принял участие в 14 играх и забил один мяч.Напомним, "Уотфорд" после 22 матчей чемпионата Англии с 22 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. В следующем туре АПЛ "шершни" в субботу, 18 января, примут лондонский "Тоттенхэм".