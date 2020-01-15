ОМВД России по району Лефортово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Андреева Евгения Юрьевича, 1978 года рождения...

ОМВД России по району Лефортово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Андреева Евгения Юрьевича, 1978 года рождения, местонахождение которого неизвестно с октября 2019 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, сутулый.Особые приметы: шрам на правой ноге 8 см.Был одет: куртка темно-синего цвета, джемпер с надписью «Reebok», джинсы голубого цвета, кроссовки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495) 709-26-02, 8(495) 709-10-00 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18