ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Бычковой Нины Григорьевны, 1946 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Бычковой Нины Григорьевны, 1946 года рождения, местонахождение которой неизвестно с июня 2014 года.Приметы: на вид 60-­65 лет, рост 165 см, средней полноты, волосы прямые темно-русые, седые, глаза голубые.Особые приметы: родинка на подбородке, выпуклая, размером с горошину.Одежда: джемпер зеленого цвета, брюки черного цвета, босоножки белого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (495) 961­-19­-25 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73