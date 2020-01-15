УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Труновой Ксении Александровны, 2005 года рождения...

УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Труновой Ксении Александровны, 2005 года рождения, которая 11 января 2020 года ушла из учебного заведения, расположенного на улице Куусинена, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 15-16 лет, рост 165 см, волосы темные, длинные.Была одета: черная куртка, черные брюки, бежевые кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 194-11-85; 8 (495) 495-51-37 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56