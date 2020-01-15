ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Семенова Александра Федоровича...

ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Семенова Александра Федоровича, 1967 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июля 2003 года.Приметы: на вид 47 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы волнистые темно-русые, средней длины, глаза голубые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 961­19­25 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73