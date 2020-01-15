Проспект Дзержинского в Архангельске начал разрушаться после ремонта, проведенного летом 2019 года за 70 миллионов рублей. Улица является объектом национального проекта Безопасные и ..

Проспект Дзержинского в Архангельске начал разрушаться после ремонта, проведенного летом 2019 года за 70 миллионов рублей. Улица является объектом национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщаетДефекты асфальта были обнаружены при осмотре дороги департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Специалисты предположили, что верхний слой покрытия начал рассыпаться после того, как на него были вылиты нефтепродукты. По их словам, это произошло после ремонта.