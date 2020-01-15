В Бурятии состоялся суд над пенсионеркой, которая полтора года избивала и морила голодом своих внучек ради хорошей успеваемости в школе. Бабушка настолько запугала и их, и деда девочек, а также их мать и двоих старших внуков, что никто не смел никуда жаловаться. Ей дали 5 лет условно.

В Мухоршибирском районе Бурятии состоялся суд над пенсионеркой, которая полтора года избивала и морила голодом своих внучек 11, 8 и 6 лет. Бабушка настолько запугала и их, и своего мужа – деда девочек, а также их мать и двоих старших внуков, что никто не смел никуда жаловаться.Учителя в школе, замечая следы побоев, долгое время довольствовались объяснением, что девочки "упали".Лишь спустя полтора года, весной 2019-го, когда одна из школьниц пришла с заметными синяками, преподаватели обратились в полицию.На суде выяснилось, что бабушка таким образом "воспитывала" внучек, чтобы они хорошо учились, а била их, когда они не справлялись с домашними заданиями, которые дополнительно давала им в том числе и она сама.Доставалось от нее и младшей — 6-летней внучке, которая больна, пишеит издание "Байкал Daily".В пресс-службе Мухоршибирского районного суда сообщили, что пенсионерку судили по статье "Истязание". Ей дали пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.