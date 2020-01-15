В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой. Еще несколько человек отказались от госпитализации, поскольку у них легкое недомогание.

В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой. Еще несколько человек отказались от госпитализации, поскольку у них легкое недомогание.О случившемся сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу мэрии. В Центральной городской больнице Кизляра находятся 32 человека, десять из них — дети. Тяжелых случаев не зафиксировано.Как сообщает "Комсомольская правда", загрязнение воды произошло по вине местных жителей. Они провели канализацию и соединили ее с дренажной системой. В результате этих действий были повреждены водопроводные трубы, которые пролегают ниже.На сайте Министерства здравоохранения Республики Дагестан сообщается, что у госпитализированных обнаружена острая кишечная инфекция. По поручению министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова была организована работа инфекционного штаба.В микрорайоне приостановлена подача воды. По территории развозят воду в специальных цистернах.