В Карелии спасли двух новорожденных медвежат, которые остались без мамы. Зверята крохотные, вес каждого составляет около 700 граммов.

В Карелии спасли двух новорожденных медвежат, которые остались без мамы. Зверята крохотные, вес каждого составляет около 700 граммов.О случившемся сообщил Центр спасения медвежат-сирот на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В ведомство 10 января поступил звонок из Министерства природных ресурсов Республики Карелии о медведице, которая была встревожена звуками лесозаготовительной техники, поэтому покинула берлогу, оставив там медвежат.Зверята находились в Лахденпохском районе. Там сотрудникам Центра спасения передали медвежат и сопутствующие документы для их транспортировки. Как отмечают специалисты, возраст малышей составляет около недели.Во время осмотра у медвежат не было выявлено никаких повреждений или ранений. Специалисты при этом не исключают, что у детенышей существует вероятность развития пневмонии, поскольку они некоторое время пробыли в берлоге без медведицы. Кроме того, у них имеется риск возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом. Это связано с тем, что смена материнского молока на молочную смесь не может пройти бесследно.Медвежата находятся под постоянным наблюдением сотрудников Центра спасения. Их кормят каждые два часа. Отмечается, что один из зверей ест охотно, а второй капризничает, поэтому его удается накормить не каждый раз.В Центре спасения выражают надежду на то, что медвежата выживут и будут расти, развиваться без каких-либо проблем со здоровьем.