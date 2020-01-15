15.01.2020

2020-01-15 17:25:02

В Коврове отметили 140 лет со дня рождения оружейника Дегтярёва

Среди почетных гостей - родственники легенды - конструктора стрелкового оружия Василия Дегтярёва. У Василия Алексеевича было 6 дочерей и 3 сына. В живых осталась одна дочь. Она живет в Москве, рассказывает Маргарита Волкова - внучка старшей дочери Дягтярева. Семья Волковых из Коврова никогда не уезжала. Так и работали на Ковровском заводе, который сейчас носит имя их знаменитого деда.

Маргарита Волкова, внучка конструктора Василия Дегтярёва: «Ей в этом году будет 99 лет, но она в своем разуме. Мы с ней общаемся по телефону».

Из потомков Василия Дегтярева только старший сын – Владимир - продолжил дело отца. Внуки оружейниками не стали.

Валерий Дегтярёв, внук конструктора Василия Дягтярева: «Никакой! Я - музыкант!»

Игорь Волков, внук конструктора Василия Дегтярева: «Я - ракетчик. Я испытывал ракету, которую никто не помнит. После гибели Неделина первый был запуск. Это было на Байконуре. Встречался с Гагариным, с Титовым, с Поповичем. Служил рядовым заправщиком. Работал на заводе Дягтярева. Отработал 45 лет в разных цехах».

Стрелковое оружие времен Великой Отечественной, сделанное руками Дягтярева и его коллег: Фёдорова, Шпагина, Горюнова... Выставка впечатляет, говорят студенты Ковровской государственной технологической академии.

Егор Куликов, студент Ковровской государственной технологической академии имени Дегтярёва: «Вот даже сейчас у нас представлен ДПР Дягтярёва -пехотный модернизированный. Этот пулемет сделан на базе ДП-27. Отличается прежде всего тем, что у него пружина перенесена в заднюю часть коробки. Раньше она располагалась в газовом узле и из-за интенсивности стрельбы перегревалась».

Но больше всего, по словам молодёжи, поразили человеческие качества конструктора. О них рассказала внучка Героя соцтруда, генерала-майора инженерно-артиллерийской службы - Маргарита Волкова. Василий Алексеевич находил время и для сложнейшей работы, и общения с родными. Традицию Дегтярёва продолжают современные образцы. «Летопись» всего, что делал завод за годы своего существования. Участники ковровского военно-патриотического клуба «Наследники Победы» показали гостям действия расчета противотанкового ружья Дегтярева. В Великую Отечественную из него били по бронетехнике и самолетам врага, приближая Великую Победу.

Сергей Мостовой, руководитель военно-патриотического клуба «Наследники Победы»: «Я живу в Коврове. Здесь все практически связано с этим именем, занимаюсь оружием, и оказывается 90% этого оружия, которое даже носит чужие имена, оно связано с Василием Алексеевичем. Это самородок! И, к счастью, ковровская земля - она богата такими людьми!»

Профессия оружейника по-прежнему востребована. Количество желающих получить эту специальность с каждым годом растёт.

Владимир Максимовский, инженер, начальник военно-патриотического центра имени Шпагина: «Выходят высококлассными специалистами с нашей кафедры машиностороения. Она исторически продолжает ту школу, которая была заложена в конструкторском бюро Шпагина, Федорова и Василия Алексеевича Дягтярева, 140-летие которого мы отмечаем».

Оружейников - представителей всех поколений - собрали в Доме культуры Дегтярева. Получать награды профессионалам в день рождения человека, который стал символом славы российского оружия - наивысшая честь.

Вера Куликова, Максим Котов. «Вести-Владимир»