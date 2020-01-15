Автомобили под управлением подозреваемых были остановлены сотрудниками полиции 12 января.

12 января текущего года сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ковровский", находившиеся на маршруте патрулирования, около 10 часов вечера остановили автомобиль марки "Вольво". У мужчины, находившегося за рулём, были признаки алкогольного опьянения. Предположения подтвердили результаты проведённого освидетельствования.В этот же день экипаж ДПС остановил автомобиль "ГАЗ", которым управлял 23-летний ковровчанин, севший за руль в нетрезвом состоянии.В ходе проверок установлено, что ранее водители привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.В настоящее время в отношении водителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотреного ст. 264. 1 УК РФ.