Мужчина столкнул с лестницы 71-летнего домовладельца, у которого снимал жилье. Пострадавший был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти – пострадавший умер от травмы головы. Момент ЧП попал в объектив камеры наблюдения.

В Сети опубликованы кадры фатального инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье, 12 января, в Куинсе – одном из районов Нью-Йорка.Как сообщает издание New York Post, у 71-летнего владельца дома Эдгара Монкайо, возник конфликт с 22-летним Алексом Гарсесом, который арендовал у него недвижимость.После непродолжительной борьбы более молодой соперник столкнул пожилого оппонента с лестницы. Мужчина пролетел несколько метров и сильно ударился о мостовую.Пострадавший был доставлен в больницу, однако врачи оказались бессильны – через некоторое время Монкайо скончался от серьезной травмы головы.Предполагаемый убийца старика сообщил полицейским, что все произошло совершенно случайно. По его версии, он просто выносил матрас и непреднамеренно толкнул дверь, которая, в свою очередь, задела пожилого арендодателя, что и привело к летальному падению.Судя по записи с камеры видеонаблюдения, события развивались несколько иным образом. В настоящее время установлением всех обстоятельств ЧП занимаются сотрудники правоохранительных органов.