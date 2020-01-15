В Петербурге на территории завода металлических конструкций рабочему в результате неудачного падения под погрузчик отрезало часть ноги. В данный момент мужчина находится в реанимации. В ..

В Петербурге на территории завода металлических конструкций рабочему в результате неудачного падения под погрузчик отрезало часть ноги. В данный момент мужчина находится в реанимации.В больнице у пациента помимо потери конечности медики диагностировали многочисленные переломы. Сотрудники правоохранительных органов инициировали доследственную проверку по факту случившегося, пишет .