В Петербурге на проспекте Елизарова двое неизвестных мужчин совершили дерзкое нападение на водителя иномарки. Уточняется, что злоумышленники под угрозой предмета, который был очень похож ..

В Петербурге на проспекте Елизарова двое неизвестных мужчин совершили дерзкое нападение на водителя иномарки. Уточняется, что злоумышленники под угрозой предмета, который был очень похож на автомат, заставили гражданина выйти из машины.Затем один из нападавших сел в нее и уехал в неизвестном направлении, сообщник же скрылся на другом автомобиле. В городе с целью поиска предполагаемых преступников уже объявлен план "Перехват", пишет .