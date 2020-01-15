В подмосковном Дмитрове задержаны нелегальные мигранты из Латинской Америки. Известно, что они трудились на строительстве одного из жилых комплексов. Чтобы доставить приезжих до отдела ..

В подмосковном Дмитрове задержаны нелегальные мигранты из Латинской Америки. Известно, что они трудились на строительстве одного из жилых комплексов.Чтобы доставить приезжих до отдела полиции, правоохранителям понадобился целый автобус. В отношении восьми человек составлены административные протоколы. Теперь каждый из них должен будет заплатить штраф в пять тысяч рублей и покинуть страну, пишет .