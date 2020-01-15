Блогер Вадим Бабешкин намерен организовать в подмосковной Рузе мероприятие, призванное установить новый мировой рекорд по самому массовому прыжку в воду. Его целью является поддержка ..

Блогер Вадим Бабешкин намерен организовать в подмосковной Рузе мероприятие, призванное установить новый мировой рекорд по самому массовому прыжку в воду. Его целью является поддержка Кубка России по прыжкам в воду, который пройдет в этом городе 27-31 января 2020 года, сообщаетПланируется, что в воду с высоты в десять метров будут поочередно прыгать 300 человек. Поучаствовать в установлении рекорда могут все желающие. К мероприятию уже присоединились многие знаменитые личности, среди которых есть блогеры, спортсмены и финансисты.