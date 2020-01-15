Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по защите от гриппа. Эксперты отметили, что лучшей профилактикой заболевания является прививка, но она подходит не всем, сообщает ..

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендациипо защите от гриппа. Эксперты отметили, что лучшей профилактикой заболеванияявляется прививка, но она подходит не всем, сообщает .В первую очередь рекомендуется отказаться от вредныхпривычек – курения и употребления алкоголя, а также сбалансировать режим сна итруда. Не менее важно соблюдать гигиену, правильно питаться и заниматьсяспортом. Кроме того, следует избегать стрессов, поскольку они подрываютиммунитет.