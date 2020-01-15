В Тюмени маршрутный автобус с пассажирами врезался в столб, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Оба водителя были трезвыми, сообщает Пресс-секретарь регионального ..

В Тюмени маршрутный автобус с пассажирами врезался в столб, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Оба водителя были трезвыми, сообщаетПресс-секретарь регионального Департамента здравоохранения Александра Малыгина сообщила, что в результате аварии семь человек были доставлены в больницы. Степень тяжести их травм и другие обстоятельства произошедшего уточняются.