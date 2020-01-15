По версии следствия, житель Вологодской области ударил ребенка по голове и ушел из дома. О гибели дочери ему сообщила мать умершей. Тело девочки обнаружили в другом городе в салоне машины через несколько дней после смерти.

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве собственной дочери, об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Вологодской области.По данным ведомства, 13 января около проходной хлебозавода во 2-м Турундаевском переулке в Вологде была обнаружена машина "Иж" в салоне которой в детской люльке находился труп ребенка.Было установлено, что смерть полуторагодовалой пострадавшей имела насильственный характер – на ее теле нашли кровоподтеки и ссадины."В ходе расследования удалось установить, что умершего ребенка в Вологду привез отец из села Шуйское Междуреченского района, где проживает их семья", — рассказали в СК.По предварительной версии, травма, оказавшаяся фатальной, была нанесена еще 11 января – в тот день мужчина ударил дочь по голове, после чего ушел из дома. После возвращения супруга сообщила ему о смерти дочери, труп которой отец увез в Вологду.