В Ярославле завершился капитальный ремонт в педиатрическом отделении центральной городской больницы. Теперь в планах - завершить строительство реабилитационного корпуса на базе перинатального центра и районной детской поликлиники.

В Ярославле завершился капитальный ремонт в педиатрическом отделении центральной городской больницы. Он обошелся в 9 миллионов рублей. Причем его финансирование шло из внебюджетных источников.Результаты проделанной работы оценил губернатор области Дмитрий Миронов, сообщает телеканал "Россия 24".Теперь в планах — завершить строительство реабилитационного корпуса на базе перинатального центра и районной детской поликлиники.