НАЗВАНИЕ: Женщина
СИМВОЛ: Fm
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ: Адам
АТОМНАЯ МАССА: 60 кг; также встречаются изотопы от 40 до 250 кг.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ: Очень распространен.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Тает при определенном воздействии.
Самопроизвольно закипает и без внешних причин охлаждается.
Коэффициент расширения: увеличивается с годами.
Мнется при сдавливании в определенных местах.
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Очень хорошо взаимодействует с Au, Ag, Pt и другими благородными
металлами.
Поглощает дорогостоящие вещества в больших количествах.
Может неожиданно взорваться.
Быстро насыщается этиловым спиртом.
Активность варьируется в зависимости от времени суток.
ПРИМЕНЕНИЕ.
Широко применяется в декоративных целях, особенно в спортивных
автомобилях.
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