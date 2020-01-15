15.01.2020

2020-01-15 16:00:04

Владимирские приставы проводили из России более 350 нелегальных мигрантов

За 2019 год сотрудниками спецотдела регионального Управления ФССП препровождены до пункта пропуска через Госграницу Российской Федерации 354 иностранных граждан. Все они проживали на территории Владимирской области нелегально.

В центре временного содержания в настоящий момент ожидают выдворения еще 63 иностранных гражданина, в отношении которых судебные решения о выдворении не вступили в законную силу, либо отсутствуют документы, удостоверяющие личность. Сообщили в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.